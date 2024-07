Oitavas do surfe feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 são adiadas e afetam brasileiras

As oitavas de final do surfe feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram adiadas. A decisão foi tomada devido ao mau tempo em Teahupoo, no Taiti, o que impediu a realização da etapa. A organização do evento então marcou uma reavaliação das condições climáticas e deve remarcar as provas para a próxima quarta-feira (31).

O forte vento atrapalhou a formação das ondas, o que colocaria as atletas em risco. O Brasil tem três representantes na chave em busca de medalhas: Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel.

As oitavas prometem também um confronto brasileiro: Luana e Tainá se enfrentam. Já Tati Weston-Webb tem pela frente a norte-americana Caitlin Simmers, que é favorita ao ouro no torneio.