O que esperar de Kauan e Kervin no Sul-Americano Sub-20?

O Sul-Americano Sub-20 começou nesta quinta-feira, 23, na Venezuela, e o Fortaleza tem dois representantes: Kauan defendendo o Brasil enquanto Kervin Andrade vestindo a camisa da Seleção Venezuelana.

O primeiro a estrear foi Kervin, a equipe da casa perdeu por 2 a 1 para o Chile, no Estádio Metropolitano de Lara, em Cabudare. O meia da “Vinotinto” chegou com moral, vestindo a camisa 10 e sendo o capitão de sua seleção, Kervin fez um golaço para diminuir o placar. Já o meio-campista Kauan estreia com o Brasil, atual campeão da competição, no clássico contra a Argentina, nesta sexta-feira, 24, às 20h30, no Estádio Misael Delgado, em Valencia.

Expectativa

Kervin é tratado por torcedores e jornalistas venezuelanos como o jogador mais diferenciado da sua geração. No Fortaleza, o jovem ganhou boas oportunidades ao longo do ano de 2024, na maioria das vezes saindo do banco de reservas, mas também como titular em algumas partidas e fazendo gols importantes como no empate contra o Boca Juniors na Bombonera, contra o Bragantino no Brasileirão e dois nas quartas da Copa do Nordeste contra o Altos. Ao todo foram 35 jogos, 8 gols e 5 assistências.

A competição Sul-Americana será uma ótima vitrine para Kervin ganhar ainda mais moral com o treinador do Leão ou até mesmo aparecer para o mercado, já que terá olheiros de boa parte do mundo, pensando em uma possível grande venda do Fortaleza no futuro.Por outro lado, Kauan teve um bom início na equipe principal, mas perdeu espaço com Vojvoda no começo do Campeonato Brasileiro e passou a ter menos minutos em campo. Mesmo com pouca minutagem, o meio-campista chamou a atenção de Ramon Menezes, treinador da Seleção Brasileira Sub-20, que o convocou três vezes, duas para preparações na Granja Comary e dessa vez para o Sul-Americano Sub-20.

Kauan foi titular em boa parte dos amistosos preparatórios e ganhou a confiança do técnico da amarelinha, tendo boas chances de ganhar minutos na competição, ajudar o Brasil a conquistar a vaga para o Mundial da categoria e voltar ao Fortaleza ainda mais valorizado no mercado.

Histórico

Ambos os jogadores chegaram ao Leão no sub-20, em 2023, já tendo tido experiência no profissional dos seus clubes anteriores. Os jovens tiveram seu grande destaque na Copinha de 2024, passando a integrar a equipe principal de Juan Pablo Vojvoda após o torneio e recebendo oportunidades no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste no primeiro semestre do ano.



A competição dá quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile entre setembro e outubro deste ano de 2025. O Chile já está classificado por ser a seleção anfitriã. O grupo A conta com Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru, enquanto o grupo B tem Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e Bolívia. Na primeira fase, os três primeiros de cada grupo avançam para o hexagonal final, no qual se enfrentam em busca do título e de uma vaga para o Mundial.