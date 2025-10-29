O que esperar de Fluminense x Ceará em rodada atrasada da Série A? Veja vídeo
Equipe do Jogada analisa tudo sobre o confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão



Rodada atrasada do Brasileirão! O Ceará encara o Fluminense no Maracanã em jogo válido pela 12ª rodada da Série A. A equipe alvinegra busca somar pontos fora de casa para se distanciar da zona de rebaixamento e tentar encaminhar sua permanência na elite.
A equipe do Jogada analisa tudo sobre o confronto: o que está em jogo, as expectativas e os destaques do duelo no Rio de Janeiro!
