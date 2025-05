O que Ceará e Fortaleza precisam para avançar na Copa do Brasil? Veja cenários

A semana será de desafios para Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil, nas partidas de volta da terceira fase. Vovô e Leão não conseguiram vencer nos jogos de ida, e precisarão buscar resultados para avançar para as oitavas de final do torneio.

Na quarta-feira (21), o Fortaleza recebe o Retrô às 19h na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Caso uma das equipes vença no tempo normal, avança de fase.

Na quinta (22), o Ceará visita o Palmeiras, às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Vovô perdeu por 1 a 0 no jogo da ida. Em caso de derrota ou empate, estará eliminado. Se vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis, mas se vencer por dois ou mais gols de diferença, avança no tempo normal.