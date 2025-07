O peso do jejum no Clássico-Rei para saída de Vojvoda do Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda deixou o comando do Fortaleza após 4 anos. O Tricolor de Aço definiu a saída dele nesta segunda-feira (14), um dia após a derrota no Clássico-Rei para o Ceará por 1x0 pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A derrota aumentou o jejum contra o Ceará para 9 jogos, sendo 4 só em 2025, fato que também pesou para a saída do treinador. Uma vitória no Clássico-Rei, que poderia ser uma virada de chave, acabou sendo o estopim para a saída de Vojvoda.

Após a derrota para o Ceará, com um desempenho abaixo do esperado, sem nenhum chute a gol, aumentou a pressão dentro do clube, que bancou o treinador no período de recesso do Mundial de Clubes esperando uma reação, que não veio.

Mas pesaram demais, além do Clássico, os nove jogos sem vencer na temporada, a pior sequência desde a chegada dele, com seis derrotas seguidas e na zona de rebaixamento da Série A.

Legenda: O Fortaleza perdeu o Clássico-Rei para o Ceará no último domingo Foto: KID JUNIOR / SVM

O peso do clássico é inegável, e sempre foi um 'calo' para Vojvoda, mesmo em momentos de superioridade do Fortaleza, com mais investimento e em uma divisão acima, como foi em 2023 e 2024.

O aproveitamento de Vojvoda contra o Ceará foi baixo, de apenas 31,9%. Em 24 jogos, foram apenas 5 vitórias, com 8 empates e 11 derrotas. Foram 31 gols sofridos e 24 marcados.

Jejum de vitórias contra o Ceará

Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025

Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2025

Fortaleza 0x1 Ceará - Cearense 2025

Fortaleza 1x2 Ceará - Cearense 2025

Ceará 1x1 Fortaleza (3-2 Pen.) - Cearense 2024

Fortaleza 0x0 Ceará - Cearense 2024

Fortaleza 0x1 Ceará - Nordestão 2024

Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024

Ceará 2x2 Fortaleza - Cearense 2023