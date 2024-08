O Ceará acertou em trocar Vagner Mancini por Léo Condé? | CearáCast

Depois de 10 partidas no comando alvinegro, o Ceará apresentou evolução com o técnico Léo Condé? O episódio do CearáCast da semana destaca pontos positivos e que precisam melhorar com o treinador. Lukas Fontes, também conhecido como Lukas Vozes, que faz imitações de personagens da história do Alvinegro, e o jornalista João Pedro Guedes foram os convidados.

Com mediação de Samuel Conrado, o programa apontou o papel da torcida do Vozão nas decisões restantes da Série B e a evolução de jogadores no elenco alvinegro. Além disso, o rito para a votação do novo estatuto do Ceará também foi debatido na conversa.

O torcedor pode conferir o episódio toda quinta-feira na tela da TV Diário, às 20h34, e, todo domingo de manhã, na programação da rádio Verdinha. Além disso, você pode ver e ouvir o CearáCast no YouTube do Jogada SVM e no Spotify.

Legenda: Lukas Vozes e João Pedro Guedes destacaram o Ceará na Série B e a evolução depois da chegada de Léo Condé

ASSISTA O EPISÓDIO