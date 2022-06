Novo treinador do Ferroviário, Sidney Moraes quer time de volta entre os primeiros da Série C

Sob novo comando técnico, os atletas do Ferroviário tiveram o primeiro contato com Sidney Moraes. O treinador e o presidente coral, Newton Filho, participaram do Jogada 1º Tempo desta terça-feira (14) e falaram do novo trabalho na Barra do Ceará.

Com uma semana de treino para poder conhecer o elenco até o próximo compromisso pela Série C, contra o Brasil de Pelotas, no sábado (18), Sidney Moraes ficou feliz com o convite para comandar o Tubarão da Barra.

"É uma satisfação representar um clube grande, da capital, que tem tradição no futebol cearense e brasileiro. Estou empolgado e vim com força para juntar com o elenco para que possamos fazer um bom trabalho e colocar o Ferroviário nas primeiras colocações da Série C", pontuou o treinador.

Em quatro anos na Série C, Sidney é o 8º treinador a comandar o Tubarão na competição. Indagado sobre essa instabilidade no comando da equipe, o presidente Newton Filho ponderou que os resultados são importantes no processo.

"Você precisa de resultado, isso é o que vai ditar o trabalho, principalmente no clube como o Ferroviário, que tem torcida, tem cobrança e tem pressão. Muitas vezes essas mudanças são necessárias por uma série de fatores e sempre dentro de uma metodologia, um perfil para o clube", frisou Newton Filho.

Esta é a 3ª mudança no comando coral nesta temporada. O Ferroviário iniciou o Campeonato Cearense com Anderson Batatais, que deixou o cargo para a chegada de Paulinho Kobayashi. Depois das eliminações no estadual e na Copa do Brasil, o Tubarão trouxe Roberto Fonseca, demitido no sábado (11).

CONTRATAÇÕES

Perguntado sobre contratações, Sidney Moraes pediu cautela para conhecer melhor o elenco e saber as necessidades da equipe. Além disso, o novo comandante destacou a importância de continuar o trabalho feito por Roberto Fonseca. O ex-treinador do Tubarão ficou 10 jogos à frente do time, com quatro vitórias e seis derrotas.

Em caso de reforço, o Ferroviário já poderia utilizar após o nome do atleta estar no BID, da CBF. Isso porque a Série C não segue o calendário das Séries A e B, que abre a janela de transferências somente no dia 18 de julho.

Assista o programa: