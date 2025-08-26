Diário do Nordeste
Novo técnico do Santos, Vojvoda se emociona ao citar Pelé e revela conversa com Neymar; veja vídeo

Técnico foi apresentado nesta terça-feira (26)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Vojvoda agora é técnico do Santos.
Foto: Raul Baretta/Santos FC

Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda começa uma nova etapa na carreira como técnico. Após cinco anos vestindo a camisa do tricolor cearense, o argentino vai comandar o Santos, seu segundo clube brasileiro. O treinador, que chega com vínculo até o fim de 2026, foi apresentado nesta terça-feira (26) e se emocionou ao falar do desafio diante do novo clube. O técnico lembra de Pelé e revela conversa com Neymar.

“É um orgulho para mim, para a minha família, para o meu pai. Ele falava muito do Pelé. Além disso, é um orgulho trabalhar numa instituição, num clube como o Santos. Sabemos que o Santos é uma marca mundial. Vou conhecer o dia-a-dia, os treinos. Mas já na minha primeira conversa com o Alexandre, coisa que agradeço, eu senti algo especial com o Santos. Tenho que caminhar com o clube, com as pessoas do dia-a-dia, com os jogadores, principalmente, com a imprensa também. É um clube que respira futebol”, afirmou o treinador.

Vojvoda destacou a importância de Neymar para o grupo. Após longo período lesionado, o camisa 10 é visto como determinante pelo novo treinador do Peixe. 

“Ele não é problema, é solução, isso tem que vir de minha parte. Se vejo de camisa 10, de camisa 9, ele pode jogar. Ele quer a bola e nos momentos difíceis. É para a gente proteger e fazer render o time todo. Falei com ele. Tem compromisso com o Santos. Conversei com o Alexandre, o primeiro que falamos foi Neymar, sabemos o que significa esse ano para ele. Meus filhos são fãs dele”, revelou o treinador de 50 anos.

“Imagino um Neymar determinante. É um jogador que faz a gente se divertir. Poucos jogadores possuem essa capacidade. O futebol é isso, é a essência do futebol. Há determinados jogadores que conseguem isso, e Neymar consegue. Vou aprender com Neymar, aprender como é estar com um jogador como ele. Não é um jogador qualquer, é um dos melhores do mundo, que conseguiu tudo por sua capacidade e humildade. Quero ajudar. Ele ama o Santos, Santos o ama. Isso tem um valor importante. Onde imagino Neymar? Ele pode jogar em qualquer posição. Vamos procurar conhecê-lo. Neymar rendia no Barcelona por esses jogadores e sua capacidade, mas no Santos? É um desafio fazer Neymar render”, completou.

técnico
Legenda: Vojvoda, novo técnico do Santos.
Foto: Raul Baretta/Santos FC

Vojvoda vai reencontrar dois conhecidos no Santos: Guilherme e Escobar. Os dois atletas foram comandados pelo treinador quando também defendiam o Fortaleza. 

“Sempre os jogadores que trabalham comigo ajudam. Muitas vezes nos primeiros dias, primeiros meses, ajudam muito. Há entendimento da parte tática, falo que é muito importante. (...) Os dois jogadores, em particular, tive a oportunidade de trabalhar. Conto com eles. Vou, como todos, tratar de conseguir o maior rendimento. Isso não significa que vão ser titulares domingo porque trabalharam comigo. Vão ter que trabalhar, eles me conhecem. Muitas vezes joga bem, mas no próximo jogo a estratégia é outra”, explicou.

O novo treinador do Santos também falou sobre o uso da base, que é uma das mais tradicionais do país. 

Sabemos que historicamente o Santos é a base. Sempre quando estava em outros clubes, não só no Brasil, há meninos que jogam com 17 ou 18 anos. É cultura. Quando falei da essência, falei dessa essência. Um garoto em outro clube precisa passar por processo até chegar a 20, 21 anos. No Santos, com 17 ou 18 anos, ele está pronto. Como explicar isso? Por que no Santos acontece isso? Gosto de jovens, gosto de equilíbrio. Ontem falávamos de saber o momento. O garoto responde em momentos difíceis no Santos. Muitos treinadores do Santos olhavam para a base. Para mim é importante.

O Santos está em 15º na tabela do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados. A equipe volta a campo no domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. 

