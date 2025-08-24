CBF muda calendário e antecipa fim da Série A de 2025; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças no calendário de 2025. A principal alteração é na Série A, que teve a conclusão antecipada do dia 21 para 7 de dezembro.

O objetivo é permitir a participação de um representante do país na Copa Intercontinental, o antigo “Mundial de Clubes”, que segue em vigor na agenda de jogos da Fifa. Pelo cronograma da entidade, o representante sul-americano estreia na competição em 10 de dezembro, diante do Cruz Azul, do México. Para tal, um brasileiro precisa se sagrar campeão da Libertadores.

Deste modo, a Copa do Brasil passa a fechar o ano esportivo do futebol brasileiro. As quartas de final ocorrem no fim de agosto, com a volta em setembro. Já as semifinais e a decisão serão realizadas apenas em dezembro, logo depois do Brasileirão. A finalíssima será em 17 e 21.

“A medida permitirá mais descanso aos atletas no final do ano e mais tempo de preparação das equipes para a temporada de 2026, o que poderá proporcionar melhores níveis técnico, físico e esportivo na temporada que vem, consolidando o compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro”, destacou trecho do comunicado da CBF encaminhado neste sábado (23).

As quartas de final da Copa do Brasil concentram os confrontos de Atlético-MG x Cruzeiro, Athletico-PR x Corinthians, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense. Já os brasileiros que seguem vivos nas quartas de final da Libertadores são: Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

Principais mudanças no calendário da CBF de 2025