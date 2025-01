Novo reforço do Bahia, Erick Pulga desembarca em Salvador e se apresenta ao time

Erick Pulga desembarcou em Salvador na madrugada desta segunda-feira (6). Aos jornalistas que estavam no aeroporto, Pulga disse estar feliz pela oportunidade recebida.

"A expectativa é das melhores. A gente está nesse grande clube, que é o Bahia, espero dar muitas alegrias para essa torcida maravilhosa. Eu vim para isso, para ajudar o Bahia a chegar na fase de grupos (da Libertadores), para a gente brigar. Foi muito difícil mas, graças a Deus, deu tudo certo e estou aqui hoje", afirmou Pulga ao radialista Marinho Junior, da Metrópole FM.

O atacante do Ceará foi vendido pelo clube ao Bahia por U$ 3 milhões de dólares, cerca de R$ 18,4 milhões de reais. O atleta deve ser anunciado pelo Esquadrão nas próximas horas.

O jogador foi destaque do Alvinegro na temporada de 2024, quando a equipe conquistou o Campeonato Cearense e o retorno à Série A do Brasileiro. Ele chegou a se reapresentar com o restando do elenco do time cearense, na manhã da última sexta-feira (3).

Em 2024, Pulga atuou em 51 partidas pelo Ceará. Ao todo, o jogador marcou 22 gols e deu três assistências. Artilheiro da equipe e da Série B, com 13 tentos marcados, o atleta será o reforço do time baiano comandado por Rogério Ceni.