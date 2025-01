Saulo Mineiro agradece à torcida e se declara ao Ceará: 'Te amo'

Saulo Mineiro se despediu do Ceará e da torcida alvinegra em publicação nas redes sociais na noite deste domingo (5). O jogador foi vendido ao Shangai Shenhua, da China. O atacante encerrou a segunda passagem dele pelo clube cearense. Em texto, ele agradeceu o apoio da torcida e se declara ao clube.

"Gols, vitórias, títulos, amigos, superações... tudo que vivi neste enorme clube ficará para sempre guardado com carinho na minha memória. Aqui, realizei os meu sonhos", escreveu o atleta.

"Chegou o momento da despedida. De agradecer por cada momento defendendo as cores do Vozão, dos amigos que fiz e, especialmente, pelo apoio da torcida. Sou muito a grato a todos por tudo que fizeram por mim. Sou um torcedor Alvinegro e assim continuarei. Obrigado, Ceará, e um até novamente. TE AMO!", completou.

Em 2024, Saulo Mineiro atuou em 46 jogos, marcou 13 gols e deu seis assistências. Ao lado de Erick Pulga e Aylon, o jogador fez parte do trio ofensivo que foi fundamental para o acesso do alvinegro à Série A. Os direitos econômicos do atleta foram vendidos por U$ 950 mil dólares, cerca de R$ 5,84 milhões.