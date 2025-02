Novo gerente de futebol de base do Ceará detalha projeto para 2025 e cita unidade no clube: 'Tudo integrado'

Hudson Ferreira, novo gerente de futebol de base do Ceará, projetou como deve ser a temporada de 2025 para a categoria. Em entrevista ao videocast Jogada do Vozão desta semana, o profissional destacou o perfil do trabalho realizado pelo Alvinegro. Você pode conferir aqui o papo comandado pelo jornalista Samuel Conrado.

“Somos um clube que oportuniza os jogadores jovens a jogar pela equipe principal. Hoje, o clube enxerga como um clube só, é tudo integrado, a única diferença são as faixas etárias, mas trabalhamos para entregar ao Futebol Masculino Profissional atletas cada vez mais bem desenvolvidos”, disse o profissional.

Graduado em Educação Física, o novo gestor tem amplo currículo ligado ao esporte, como: MBA em Gestão Empresarial, Licença C, pela CBF Academy, Executivo de Futebol pela FOOTHUB Gestão de Clubes e Atletas pela ESPM SP. Além da experiência e de reforçar a importância da formação além do campo, ele destaca as competições de 2025.

“A competição é primordial no desenvolvimento do atleta, só vai ter uma boa formação se ele jogar competições de alto nível, jogar contra grandes clubes. Não pode ficar restrito apenas ao ambiente local, é preciso vivenciar diversas possibilidades. Assim, o atleta evolui”.