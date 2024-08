Novo estatuto do Ceará: reunião que definirá forma de votação gera novo embate entre Conselho e presidência

O Ceará voltou a ter um novo momento político conturbado. Após o clima de conciliação entre o presidente do conselho deliberativo, Herbet Santos, e o presidente do clube, João Paulo Silva, vivido nos últimos meses, os dois voltaram a trocar farpas na manhã desta terça-feira (27). O motivio principal se deu pelo fato de João Paulo lançar um edital convocatório de assembleia a se realizar nesta quarta-feira (28) com a finalidade de tratar do rito de votação de Novo Estatuto. Para Herbet, o “objetivo dessas manobras é garantir a votação secreta, sem nenhuma transparência, e protelar ainda mais o andamento do projeto”.

Em sua defesa, João Paulo disse que a assembleia convocada para esta quarta-feira (28) com a finalidade de tratar do rito de votação de Novo Estatuto “foi um pedido de 58 sócio-proprietários” feito ao presidente da Executiva.

Neste caso específico, concordo com o requerimento, pois o intuito principal dessa assembleia é tentar evitar que as humilhações acontecidas na última votação sejam repetidas, onde as conselheiras foram xingadas e humilhadas por decisões imprudentes do Presidente do Conselho, que convocou a torcida para constranger os conselheiros e conselheiras que pensam diferente dele. Eu sempre disse que roupa-suja se lava em casa, aqueles que deveriam preservação a instituição, fazem justamente o contrário. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Comunicados e embate político

Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, publicou um comunicado nesta terça-feira (27) em que denuncia uma “série de manobras protelatórias” de João Paulo Silva, presidente do clube, com o “objetivo de boicotar a votação do novo estatuto”. Segundo Herbet Santos, João Paulo Silva recusou-se a cumprir a palavra que havia dado de convocar a assembleia para votação do novo estatuto do Ceará no prazo que havia sido estabelecido pela Comissão Estatutária (três dias após conclusão do texto).

Além disso, existem novas discussões sobre o rito da votação do texto do novo estatuto, marcada para o dia 4 de setembro. No edital de convocação, assinado por Herbet Santos, consta que a votação se dará por votação nominal, com manifestação ao microfone, com os conselheiros sendo chamados a votar em ordem alfabética, votando SIM ou NÃO.

No entanto, dias depois, João Paulo Silva, presidente da Executiva, lançou edital convocatório de assembleia a se realizar nesta quarta-feira (28) com a finalidade de tratar do rito de votação de Novo Estatuto.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Fabiane de Paula/SVM

Ao Diário do Nordeste, João Paulo Silva respondeu ao comunicado de Herbet Santos. “O Conselho Deliberativo do Ceará é um colegiado, aparentemente o Presidente do Conselho tem um pouco de dificuldade de entender isso”, disse João Paulo.

O que ele chama de "manobras protelatórias" foram requerimentos enviados por conselheiros e sócios proprietários, documento este que é um direito estatutário. O primeiro pediu um prazo para se ler o estatuto antes de votá-lo, 26 conselheiros ingressaram com um requerimento junto ao Comitê do Conselho pedindo 30 dias para ler o texto, nada disso sequer passou por mim, o Comitê, o qual o Presidente do Conselho preside, concordou com 20 dias para a leitura do texto. Não tive interferência alguma nesse processo e achei prudente a decisão do Comitê, respeitando assim um pedido de parte dos conselheiros. João Paulo Silva Presidente do Ceará

MUDANÇAS NO ANTEPROJETO DO ESTATUTO

De acordo com o colunista André Almeida, do Diário do Nordeste, “o novo texto estabelece exigência de 36 meses ininterruptos de adimplência para o sócio torcedor poder votar para a diretoria executiva - e não 24 meses”.

Apenas poderão votar os sócios-torcedores do plano Campeão da Popularidade para cima. A categoria Time do Povo não estará contemplada. A votação paritária, em que o peso do voto do sócio-torcedor será o mesmo do sócio proprietário do clube, foi mantida.

De acordo com o site do programa de sócio-torcedor do Ceará, o plano Campeão da Popularidade custa R$ 60,00 mensais no cartão ou 6x de R$ 120,00 no boleto. Já o plano Time do Povo é um plano com recarga de ingresso, com o torcedor pagando a mensalidade de R$ 14,00 mensais, mas para assistir aos jogos precisa adquirir uma recarga de ingresso por jogo, com valor fixo.

Caso a redação seja aprovada, no período eleitoral, a escolha do novo presidente se dará por maioria simples, vencendo em 1º turno quem tiver 50% dos votos válidos + 1. Se isso não acontecer, haverá 2º turno apenas com participação dos conselheiros.

De acordo com Herbet Santos, o prazo final para que o novo estatuto, caso seja aprovado na votação, possa ter plena validade para as eleições de 2024 é a data de 15 de setembro.