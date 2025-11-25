Diário do Nordeste
Nos pênaltis, Fortaleza é campeão Cearense Feminino diante do Ceará

Leão e Vovô empataram duas vezes sem gols no PV, com o Tricolor de Aço sendo campeão nas penalidades

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:04)
Jogada
Legenda: As jogadores do Fortaleza comemoram título cearense nos pênaltis contra o Ceará
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Deu Leão no Campeonato Cearense Feminino em 2025. E foi nos pênaltis, por 4x3. O Tricolor de Aço conquistou o título na noite desta terça-feira (25), no Presidente Vargas, em Clássico com o Vovô.

As duas equipes empataram sem gols no tempo normal no jogo desta terça-feira, assim como aconteceu na ida, no também no PV.

Legenda: O Fortaleza foi campeão cearense feminino com brilho da goleira
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Assim, a decisão foi para as penalidades, com o Leão sendo melhor e garantindo o título.  Goleira leonina Lorrana, pegou duas penalidades, com a camisa 9, Eduarda Balbino, convertendo a cobrança do título.

O Tricolor conquista seu 4º título cearense feminino. O último título do clube tinha sido em 2022, evitando assim, o tricampeonato do Ceará.

Jogada

