Nordeste pode receber jogo do Flamengo no Campeonato Carioca 2024; entenda

O Flamengo deve disputar pelo menos uma partida no Nordeste no início de 2024. O Maracanã estará fechado em janeiro para reformas e o Rubro-Negro busca alternativas para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Em encontro com o presidente do clube, Rodolfo Landim, a presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), Michelle Ramalho, colocou o Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), à disposição do Flamengo.

A expectativa é que a partida entre Nova Iguaçu e Flamengo, válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, seja disputada no Almeidão. Ainda não houve o anúncio oficial, mas Michelle Ramalho chegou a publicar uma foto com Rodolfo Landim em seu Instagram.

Legenda: Rodolfo Landim e Michelle Ramalho Foto: Reprodução/Instagram

Disputam a primeira divisão do Campeonato Carioca em 2024: Audax, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda.