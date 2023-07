No Vasco, Pikachu também perdeu pênalti contra o Flamengo no Maracanã; assista ao lance

O Fortaleza perdeu para o Flamengo por 2 a 0, neste sábado (1º), no Maracanã/RJ, pela Série A. O roteiro da partida poderia ser diferente logo aos 10 minutos do 1º tempo, quando Yago Pikachu teve a chance de abrir o placar para o Leão em um pênalti, mas parou no goleiro Matheus Cunha. E não foi a 1ª vez que o jogador não converteu uma penalidade diante do time rubro-negro.

Em 2019, quando defendia o Vasco, o atleta também desperdiçou uma batida frente ao Flamengo, no Brasileirão. Na ocasião, Pikachu finalizou para a defesa de Diego Alves, em uma derrota por 4 a 1.

O lance interrompeu a sequência de 100% em pênaltis de Pikachu no Vasco: antes, tinha 12 gols seguidos. Vale ressaltar que, na sequência da competição, em um empate em 4 a 4 no clássico carioca, o atleta teve outra chance e converteu para o Cruzmaltino.

No Fortaleza, o ala é um dos cobradores oficiais, ao lado dos atacantes Lucero e Thiago Galhardo. O próximo compromisso tricolor será domingo (9), diante do Athletico-PR, às 18h30, na Arena Castelão. Na tabela, no momento, o Fortaleza está na 9ª posição na classificação, com 20 pontos somados.