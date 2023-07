Vojvoda lamenta derrota para Flamengo e reforça: 'temos de melhorar essa efetividade'

O Fortaleza perdeu para o Flamengo por 2 a 0, neste sábado (1º), no Maracanã/RJ, pela 13º rodada da Série A do Brasileiro. Em coletiva, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda lamentou as chances desperdiçadas pelo time cearense, como o pênalti perdido por Yago Pikachu durante o 1º tempo.

Vojvoda Técnico do Fortaleza "Acho que jogamos com um adversário que exigiu muito da gente. O 1º tempo, principalmente. Erramos duas ou três opções muito claras, e esse tipo de partida tem de lograr efetividade. Temos de melhorar essa efetividade, mas fico com o desempenho dos atletas, principalmente no 1º tempo, nos compactamos bem, defendemos e aproveitamos espaços, chegamos a ter opções, e em alguns momentos do 1º tempo foi o Fortaleza que procurou o empate. Perdemos o pênalti, é coisa que pode acontecer na partida. No 2º tempo, não fomos tão forte defensivamente, tivemos opções, acho que não conseguimos resolver, o Flamengo aproveitou as opções que criou e fez o 2x0 na sua casa"

Vojvoda ainda ressaltou a confiança em Pikachu, apesar da penalidade não convertida. Para o comandante, o lance não abalou o mental do elenco no confronto, mas poderia ter mudado o jogo.

"Não sei se sentiu porque o time é forte da cabeça, mas, sim, pode mudar o curso da partida. Acontecem diferentes situações de jogo, hoje (o Fortaleza) errou o pênalti, mas Pikachu já fez gols de pênalti importantes para a gente. Poderia trocar ou mudar (o destino do jogo), nesse caso. Acho que (o elenco) não sentiu (o pênalti), mas era uma boa possibilidade para ficar na frente no placar", declarou.

O próximo compromisso tricolor é domingo (9), diante do Athletico-PR, às 18h30, na Arena Castelão. Na tabela, no momento, o Fortaleza está na 9ª posição na classificação, com 20 pontos somados.

Assista a coletiva de Vojvoda