Bruno Pacheco lamenta derrota do Fortaleza para o Flamengo: ' Foi no detalhe'

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco lamentou a derrota do Fortaleza para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã pela 13º rodada da Série A.

Para ele, o Tricolor de Aço criou chances além da penalidade perdida e que o jogo foi decidido no detalhe.

"Acho que independente da derrota a gente vem em uma sequência muito boa. Jogar aqui é muito difícil. Nosso time lutou, tentamos, tivemos a oportunidade de sair na frente. Infelizmente não concluiu o gol, mas é normal. Mesmo com pênalti, tivemos chances ainda de abrir o placar. Foi no detalhe. Independente da derrota, lutamos, criamos, batemos de frente com o Flamengo".