Neymar tem nova lesão, desfalcará Santos contra o Ceará; Retorno pode ser diante do Fortaleza

Camisa 10 sentiu dores no treino da última quinta-feira e virou desfalque para Vojvoda

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
Jogada
Legenda: Neymar retornou este ano para o Santos pensando na Seleção Brasileira
Foto: Raul Baretta / Santos

O meia Neymar voltou a se lesionar e ficará fora de jogo por pelo menos um mês. Assim, ele perderá pelo menos 6 rodadas da Série A, incluindo o jogo contra o Ceará, no dia 5 de outubro.

O Santos informou que Neymar deixou o treino da última quinta-feira (18) sentindo dores na coxa. Após realizar exames, foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita do camisa 10. 

No treino daquela quinta-feira, Vojvoda comandou uma atividade de 3 horas de duração. O clube teve que ligar os refletores do CT Rei Pelé porque o treino já estava invadindo a noite.

O período de recuperação será de pelo menos um mês, com Neymar devendo retornar aos treinos no dia 18 de outubro. Após este período de recuperação, Neymar voltaria a ficar apto a treinar com Juan Pablo Vojvoda na reta final de outubro, podendo ficar à disposição por volta da 30ª ou 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os referidos jogos são contra o Botafogo, no Engenhão, no dia 26 pela 30ª rodada, e Fortaleza, na Vila Belmiro, no dia 2 de novembro, pela 31ª rodada.

O Santos é o 16 colocado da Série A com 23 pontos, primeiro time fora do Z4 e adversário direto de Ceará e Fortaleza na luta pela permanência na Série A. O Vovô é o 11º com 27 pontos e Leão é o 19 com 18.

Jogos que Neymar desfacará o Santos

21/09 - 20h30
Santos x São Paulo

28/09 - 18h30
Bragantino x Santos

01/10 - 21h30
Santos x Grêmio

05/10 - 20h30
Ceará x Santos

15/10 
Santos x Corinthians

19/10
Santos x Vitória

