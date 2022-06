Neymar sai em defesa de Lucas Crispim, afastado pelo Fortaleza

O atacante Neymar usou sua rede social para fazer um post com tom de desabafo após Lucas Crispim ser afastado pelo Fortaleza ao ter feito uma festa para comemorar seu aniversário.

Post de Neymar

Perdeu… não pode comemorar o aniversário da vó, do filho, da esposa e principalmente o seu.

Ser atleta não tá fácil 😂 “ser feliz só pode depois que a carreira encerrar, que loucura” — Neymar Jr (@neymarjr) June 18, 2022



Amigos

"Meninos da Vila", Neymar e Crispim se conhecem desde a base do Santos e são amigos. Em junho do ano passado, Neymar postou com uma camisa do Fortaleza dada de presente por Lucas Crispim.

Aniversário e asfastamento

Crispim completa 28 anos neste domingo e realizou uma festa na sexta-feira, numa casa de praia, um dia depois da derrota do Fortaleza para o Avaí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a medida, o atleta desfalca o Tricolor do Pici contra o América-MG neste domingo (19) pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja comunicado do Fortaleza

"O Fortaleza Esporte Clube comunica o afastamento do ala Lucas Crispim de suas atividades com o elenco profissional por tempo indeterminado.

Os atletas, obviamente, têm direito ao lazer. No entanto, devem saber que há momentos e formas adequadas para isso.

Jogadores profissionais representam o Clube, e a Instituição precisa ser respeitada sobretudo nos momentos mais difíceis.

O atleta já não participa hoje do treino de apronto para o jogo contra o América-MG e está fora da partida de amanhã."