Neymar recebe camisa do Fortaleza e posa para foto no Rio de Janeiro

O atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar Jr, recebeu nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, a camisa do Fortaleza Esporte Clube enviada pelo meio-campista Lucas Crispim. O manto tricolor foi um pedido do astro brasileiro ao camisa 10 da equipe leonina.

Vocês também acham que o homi combina demais com vermelho, azul e branco? ❤️💙🤍 pic.twitter.com/V2ZmDGjiwa — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) June 23, 2021

Em coletiva de imprensa realizada no início de maio, Lucas Crispim revelou o pedido do camisa 10 da Seleção Brasileira. "Estou devendo a camisa para ele! Quero entregar pessoalmente. Podia muito bem mandar para ele, mas a gente combinou de se encontrar e quando der, eu vou levar a camisa do Fortaleza para ele", disse o meio-campista.

Neymar e Lucas Crispim se conhecem desde as categorias de base do Santos e mantém o vínculo até os dias atuais. Ao ser anunciado pelo Fortaleza, Neymar desejou sorte ao meio-campista do Leão nas redes sociais.

Legenda: Neymar desejou sorte à Lucas Crispim após ser anunciado pelo Fortaleza Esporte Clube Foto: Reprodução