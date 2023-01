Neto critica ausência de jogadores do penta e do tetra em velório de Pelé

O ex-atleta e apresentador Neto criticou a ausência de diversos jogadores no velório de Pelé, o Rei do Futebol. O evento iniciou na segunda-feira e terminou nesta terça-feira (3), na Vila Belmiro, em Santos.

Presidente da FIFA, Gianni Infantino compareceu ao evento. Além dele, outros jogadores e ídolos do Santos. Muitas ausências foram percebidas. Entre os jogadores campeões do tetra (1994) e do penta (2002), apenas Mauro Silva compareceu.

Neto criticou a ausência de nomes importantes na cerimônia de despedida do Rei e chamou de "falta de respeito."

“Será que eles são importantes? Temos que imaginar quem são as pessoas importantes da sua vida, da nossa vida. Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê. Eu respeito as pessoas, só acho que as pessoas têm que saber quem foi o Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo, é falta de respeito. Entendam como quiser. Uma pessoa não tem razão sozinha, temos que rezar o que tem que rezar. E aos que não vieram: não adianta falar depois”, reclamou Neto.

Durante a Copa do Catar, Kaká disse que o brasileiro não respeita os ídolos e acrescentou que Ronaldo seria "apenas mais um gordo andando na rua." Ainda durante o torneio, a Conmebol preparou uma homenagem para Pelé. Nenhum jogador brasileiro compareceu, apenas o argentino Javier Zanetti participou do momento.

