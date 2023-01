Presidente Lula presta homenagem a Pelé em velório do Rei na Vila Belmiro

Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva compareceu ao velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nesta terça-feira (3), para prestar as últimas homenagens ao Rei. O evento ocorreu na Vila Belmiro, em Santos. Ele estava na companhia da esposa Janja da Silva e do restante da comitiva.

O presidente chegou por volta das 9 horas da manhã de helicóptero, que pousou no Estádio Ulrico Mursa, da Portuguesa Santista, próximo 500 metros do local.

Depois, seguiu de carro para a Vila. No local, se dirigiu ao gramado onde estava o caixão com o corpo do Rei do Futebol. Cercado por seguranças, Lula e Janja cumprimentaram a viúva de Pelé, Márcia Aoki, e os filhos Edinho, Kelly e Flávia Kurtz.

Ao lado do grupo familiar e de outras personalidades, o presidente do Brasil e a esposa participaram de uma celebração ecumênica conduzida pelos padres Toninho e Xavier. Além do prefeito de Santos, Rogério Santos, o Ministro dos Portos e aeroportos, Márcio França, e outras autoridades estiveram no local.

Por volta das 9h35, Lula e Jana se despediram mais uma vez de Pelé, abraçaram novamente os familiares e deixaram a Vila Belmiro. Recém-empossado para o terceiro mandato, este foi o primeiro compromisso oficial do gestor fora de Brasília no ano.

O velório de Pelé teve início na segunda-feira e durou 24 horas. Por volta das 10 horas, o evento foi encerrado e o corpo do Rei do Futebol deixou a Vila em carro do Corpo de Bombeiros para um cortejo pelas ruas de Santos. O sepultamento será no Necrópole Ecumênica.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte