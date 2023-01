Filho de Sandra diz que perdoou Pelé no quarto do hospital: 'foi um momento difícil'

Os dois filhos de Sandra Regina, filha antes não reconhecida de Pelé, chegaram para o velório do avô e ex-jogador de futebol nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos. Gabriel e Octávio Felinto revelaram o pedido do rei para entrar em contato com eles. A informação é do jornalista Luiz Felipe Castro, da Veja.

"Estávamos nos EUA, minha tia me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão e conversamos, falei tudo para ele, do quanto o admirava como jogador, como pessoa, fiquei com a mão entrelaçada com ele orando, conversando. Foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão", revelou ao jornalista.

Uma das filhas de Pelé entrou em contato com os netos dele a pedido do ex-jogador. Eles se encontraram apenas duas vezes.

"Foi um momento difícil no hospital. Acredito que a gente conseguiu finalizar perdoando mesmo, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas", disse o irmão Otávio, o outro filho de Sandra Regina.

Pelé morreu na última quinta-feira (29) em decorrência de falência múltipla dos órgãos após piora no câncer de cólon, descoberto em 2021. O velório do rei do futebol vai até a manhã desta terça-feira (3). Depois, haverá um cortejo pelas ruas de Santos, que passará em frente a casa da mãe do ex-jogador e, por fim, o sepultamento.

