Presidente Lula chega ao velório de Pelé; acompanhe ao vivo

O velório de Pelé está marcado para terminar às 10h (de Brasília) desta terça-feira (3). O “Rei” faleceu na última quinta-feira (29), em decorrência de uma piora no câncer de cólon, que resultou na falência múltipla dos órgãos. Ele começou a ser velado nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Mais de 100 mil pessoas já visitaram o local.

ACOMPANHE O VELÓRIO EM TEMPO REAL

PROGRAMAÇÃO

O velório de Pelé terá início às 10h desta segunda-feira (2) e será aberto ao público. O acesso dos fãs e torcedores será pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro. Gradis foram posicionados para orientar na formação da fila que passará perto do caixão.

O corpo do eterno camisa 10 estará no centro do campo. As autoridades chegarão pelo portão 10 do estádio. A visitação deve seguir até às 10 horas do dia seguinte, esta terça-feira. Depois, haverá um cortejo pelas ruas da cidade santista, com passagem pela casa da mãe de Pelé, com fim no Memorial Necrópole Ecumênica, onde será sepultado.

