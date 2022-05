NBA hoje: veja onde assistir ao vivo e os horários dos jogos de terça-feira (10)

A temporada da NBA está chegando na sua reta final e com jogos de tirar o fôlego. Nesta terça-feira (10), o Miami Heat faz o quinto jogo contra o duela contra o Philadelphia 76ers, às 20h30, com transmissão do Sportv 2.

No outro jogo da noite, o Phoenix Suns enfrenta o Dallas Mavericks em mais uma partida da série, às 23h.

Veja o horário dos jogos e onde assistir:

Miami Heat x Philadelphia 76ers (10/05 -20h30) - (SPORTV 2)

Phoenix Suns x Dallas Mavericks (10/05 - 23h) - (SPORTV 2 / TNT Sports / Gaules)

Na última segunda-feira (9), Warriors vencem a terceira e Boston empata a série contra os Bucks

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte