Nacional Potosí vence e aumenta pressão sobre Boca em grupo do Fortaleza na Sula; veja tabela

O Nacional Potosí-BOL venceu o Sportivo Trinidense-PAR de virada, por 2 a 1, nesta terça-feira (14), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O gol da vitória, marcado por William Álvarez aos 47 minutos da etapa final, fez com que o time boliviano continue com o objetivo de se classificar para a próxima fase da competição.

Legenda: Classificação do Grupo D, da Sul-Americana de 2024, antes do segundo confronto entre Boca Juniors e Fortaleza Foto: Reprodução/Jogada

Apesar de permanecer na 3ª posição do Grupo D, o Nacional-BOL conquistou seu sétimo ponto na competição, igualando também a pontuação conquistada pelo Boca Juniors-ARG e embolou todo a chave.

Acontece que, caso o clube argentino perca por 3 gols de diferença para o Fortaleza — líder do grupo D com 9 pontos — o Nacional-BOL pode assumir a 2ª colocação do Grupo D. Com isso, a equipe boliviana chegaria na última rodada precisando apenas de um empate para se classificar, tendo em vista que os dois clubes se enfrentam na partida final da fase de grupos.

Veja também Alexandre Mota Boca Juniors x Fortaleza vale classificação na Sul-Americana; veja cenários Jogada Adversário do Leão na Sula, Boca Juniors está invicto em casa na temporada; veja retrospecto

Entretanto, a vitória do Nacional impacta, diretamente, o clube cearense. Caso Nacional-BOL e Trinidense-PAR tivessem empatado o confronto, o Fortaleza já estaria matematicamente classificado aos playoffs da competição - antes mesmo do confronto em La Bombonera.

Apesar disso, para se garantir nos playoffs da Sula, o Leão precisará apenas empatar com o Boca em território argentino e, caso vença, o tricolor cearense garantirá, matematicamente, a 1ª colocação do grupo, avançando assim direto para as oitavas de final.