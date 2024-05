Adversário do Leão na Sula, Boca Juniors está invicto em casa na temporada; veja retrospecto

O Boca Juniors recebe o Fortaleza em La Bombonera nesta quarta-feira (15), às 21 horas pela 5ª rodada da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana. A partida é decisiva para definir a liderança do Grupo D: o Leão tem 9 pontos, enquanto o time argentino tem 7.

E levando em conta apenas os jogos como mandante na temporada, ou seja, em La Bombonera, o Boca Juniors está invicto. Em 9 jogos, o time Xeneize venceu 7 e empatou dois. São 17 gols marcados, média de 1,89 por jogo, e 6 gols sofridos, média de 0,67.

Artilharia

Dos 17 gols do Boca em casa no ano, 10 foram na etapa final e 7 no 1º tempo. O artilheiro do time em jogos em La Bombonera é Cavani, com 8 gols marcados. A média dele é quase de um gol por jogo (0,88). Além dele, marcaram: Merentiel (4 gols), Zenón, Anselmino, Blondel, Valentini e Nazareno Colombo (contra), com 1 gol.

Legenda: Cavani é o artilheiro do Boca em La Bombonera no ano, com 8 gols em 9 jogos Foto: @BocaJrsOficial / Divulgação

Jogos do Boca em casa em 2024

Boca Juniors 1x0 Godoy Cruz (Copa da Liga Argentina)

Boca Juniors 1x0 Sportivo Trinidense (Copa Sul-Americana)

Boca Juniors 2x1 San Lorenzo (Copa da Liga Argentina)

Boca Juniors 3x0 Central Norte (Copa Argentina)

Boca Juniors 4x2 Racing Club (Copa da Liga Argentina)

Boca Juniors 3x2 Belgrano (Copa da Liga Argentina)

Boca Juniors 2x0 Central Córdoba (Copa da Liga Argentina)

Boca Juniors 0x0 Defensa y Justicia (Copa da Liga Argentina)

Boca Juniors 1x1 Sarmiento de Junín (Copa da Liga Argentina)