Motorista uruguaia trabalha com camisa do Fortaleza e declara torcida pelo Leão: ‘vão ganhar’

Daniela, uma motorista de aplicativo uruguaia em Punta del Este (URU), ganhou uma camisa do Fortaleza de um torcedor do Tricolor do Pici nesta sexta-feira (27). Ele decidiu trabalhar vestindo a camisa ao longo desta sexta.

“Isso, um presente, a camisa do Fortaleza. Vão ganhar. Ganhei do Marcelo, torcedor. Muito bonita. Um beijo para vocês”, disse a motorista de aplicativo em conversa com a jornalista Denise Santiago, do Sistema Verdes Mares.

O Fortaleza criou uma campanha antes da final da Sul-Americana que incentiva os torcedores que estarão presentes no Uruguai que levem mais camisas do clube cearense e que façam doações de uniformes para os uruguaios.

Fortaleza e LDU se enfrentam neste sábado (28), no Estádio Domingo Burgeño Miguel, em Maldonado (URU), para disputar a grande final da Copa Sul-Americana de 2023.