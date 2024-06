Morre Celeste Arantes, mãe de Pelé, aos 101 anos

A mãe de Pelé, Celeste Arantes, morreu aos 101 anos após cerca de oito dias hospitalizada, conforme informações apuradas pelo g1. O falecimento ocorreu nesta sexta-feira (21), em Santos, no litoral paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Além de Pelé, como era conhecido Edson Arantes do Nascimento, Celeste era mãe de Jair (Zoca) e a caçula Maria Lúcia, que cuidava dela. A centenária era mineira, natural do município de Três Corações.

Ela foi casada com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, até 1996, ano em que ele faleceu.

Homenagem de Pelé

Antes de falecer, Pelé fez uma homenagem para a mãe no aniversário de 100 anos dela. Em texto publicado no Instagram, no dia 20 de novembro de 2022, o Rei agradeceu pelos ensinamentos dela.

"Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu Pelé.