Rua de Buenos Aires homenageia Pelé em mural

O Rei Pelé, falecido aos 82 anos em 29 de dezembro, foi homenageado na Rua Bolívar, em San Telmo, Buenos Aires, na Argentina, com um mural com seu rosto estampado trajado com a camisa do Santos, clube que defendeu por 18 anos (1956-1974) e conquistou mais de 20 títulos.

A homenagem a Edson Arantes Nascimento é simbólica pela rivalidade entre brasileiros e argentinos. No país, Diego Armando Maradona e Lionel Messi são exaltados como os maiores da história do futebol.

Ainda na Argentina, é possível encontrar o mural com Maradona e Pelé juntos se abraçando.

Pôster em Buenos Aires destaca Pelé e Maradona juntos.



