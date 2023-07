Mesmo sem ser oficializado pelo Ceará, zagueiro Sidnei já treina com elenco alvinegro

O zagueiro Sidnei já treina nas dependências do Ceará, em Porangabuçu. O jogador é o quarto reforço da equipe nesta janela de transferências de julho de 2023. Acertado com o Vovô, a assinatura do contrato depende apenas da resolução de trâmites da transferência internacional. O último clube do defensor foi o Las Palmas, da Espanha.

Na conversa que o elenco alvinegro teve com membros da torcida organizada, o reforço é visto com o grupo.

Sidnei, que tem 33 anos, foi revelado pelo Internacional e tem passagens pelo Benfica-POR, Besiktas-TUR, Deportivo La Coruña-ESP, Cruzeiro e Goiás. Na temporada 2022-2023, o zagueiro atuou em 21 partidas e fez um gol. Ele também disputou a Copa do Rei.

O defensor é o quarto reforço anunciado pelo clube nesta janela de transferências. Além dele, o Alvinegro já contratou os laterais Orejuela e Paulo Victor, e o atacante Guilherme Bissoli. O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (7), quando enfrenta o Botafogo-SP a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série B.