Após conversar com elenco do Ceará, organizada cobra e faz ameaças: 'as providências serão tomadas'

Diante da má fase que vive o Ceará na Série B, integrantes de uma torcida organizada do clube alvinegro estiveram presentes na noite da última quarta-feira, (5), no CT de Porangabussu para conversar e cobrar o elenco e a comissão técnica. O Diário do Nordeste apurou que a conversa, autorizada pelo clube, foi marcada após a derrota para o Sport, no dia 2 de julho.

Através das redes sociais, a organizada se pronunciou e, acompanhada de uma foto, o texto publicado explica a cobrança e ameaça o elenco. Em nota, a torcida afirmou que essa será a última conversa com "esse elenco". O Ceará também se pronunciou e afirmou que a conversa foi ordeira, pacífica e autorizada pelo clube.

PRONUNCIAMENTO TORCIDA:

"Fazemos a nossa parte, façam a de vocês!

Hoje membros de nossa torcida e de nossa diretoria estiveram presentes em CAP para uma conversa com todos os atletas e comissão técnica!

Que fique registrado aqui que foi a última vez que estivemos presentes para conversar com esse elenco, foram eles que colocaram o Ceará nessa situação e são eles que vão tirar, a consequência dos nossos atos após o dia de hoje irá depender de cada um deles!

Fazemos o nosso papel na arquibancada, apoio nunca irá faltar, mas a partir do momento que enxergarmos qualquer falta de comprometimento de quem quer que seja, as providências serão tomadas. O maior patrimônio do clube somos nós, a torcida, e nós existimos para defender o Ceará de todos aqueles que não querem o progresso do clube, sejam eles atletas ou qualquer diretor!

E por falar em diretor, ainda estamos no aguardo das demais contratações, quem está dentro do clube é pra ser profissional, do contrário, é só voltar para a arquibancada e dar lugar a quem possa ser mais qualificado e fazer um bom trabalho. Quem não aguenta a pressão, é só pedir pra sair, pois o Ceará tem torcida, o Ceará somos todos NÓS e vamos cobrar SEMPRE!", escreveu a torcida.

CEARÁ SE PRONUNCIOU

Ao Diário do Nordeste, a assessoria do clube se pronunciou e informou que a conversa em questão foi ordeira, pacífica e autorizada pelo Clube entre lideranças da organizada, atletas e comissão técnica. Exatamente tudo aconteceu nos limites do respeito e civilidade. Além da cobrança por melhorias, um reforço de comprometimento do elenco alvinegro para o acesso à Série A e o apoio irrestrito da nossa principal organizada.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto