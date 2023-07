Ceará jamais foi derrotado e tem 100% de aproveitamento contra o Botafogo-SP; veja retrospecto

Nesta sexta-feira (07), o Ceará vai receber o Botafogo-SP, às 21h30, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B de 2023. No confronto diante do paulistas, o Vovô leva vantagem e não sabe o que é perder. Em dois jogos na história, foram duas vitórias, ambas fora de casa.

O primeiro encontro entre as duas equipes ocorreu em 1978, em jogo pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No duelo, vitória do Vozão por 2 a 1, com gols de Tiquinho e Miro - contra -. Depois disso, os dois times só voltariam a se enfrentar novamente após 24 anos. Em 2002, pela Série B, o Alvinegro goleou a Pantera por 6 a 1 e venceu mais uma vez. Os gols foram marcados por Gilson Maratá, Souza Besourão, Gilmar e Mota (3x).

MANDANTE PELA PRIMEIRA VEZ

O curioso é que os dois jogos foram realizados em Ribeirão Preto, casa da equipe paulista. O confronto desta sexta (07) será o primeiro do Ceará como mandante. A expectativa da torcida é que o bom retrospecto possa ser mantido para que a equipe de Guto Ferreira melhore o seu desempenho como mandante e possa se aproximar novamente do G-4 da Série B.