Ceará planeja contratar até três reforços na janela de transferências

De olho em reforçar a equipe para a sequência da Série B, o Ceará segue no mercado em busca de até três jogadores para seu elenco. Entre as necessidades, o clube quer mais um zagueiro e um segundo volante. A janela de transferências, que abriu nesta semana, está movimentada em Porangabuçu com chegadas e saídas.

Antes da abertura do período de contratações, o Alvinegro já havia anunciado o lateral-direito Orejuela e o atacante Bissoli. O clube acertou também a vinda do zagueiro Sidnei, de 33 anos, para ser mais uma opção no sistema defensivo.

O lateral-esquerdo Paulo Victor é mais um que está acertado com o Alvinegro de Porangabuçu. O jogador de 22 anos vem por empréstimo junto ao Internacional. Neste ano, o jogador atuou em nove partidas pelo Vasco.

SAÍDAS DO TIME

Ao todo, dez jogadores deixaram o time de Porangabuçu desde o começo da temporada. Mais recente, os atacantes Álvaro e Luvannor rescindiram seus contratos com o clube. O primeiro foi para o América-RN, enquanto o último acertou sua ida para o Sheriff, da Moldávia.

Legenda: Atletas que deixaram o Alvinegro de Porangabuçu em 2023 Foto: Arte / SVM

Os últimos a deixarem o Vozão foram Arthur Rezende e Vitor Gabriel. Com as saídas, a equipe está no mercado para suprir as baixas deixadas no elenco. O atacante, que pertence ao Flamengo, vai atuar no Gangwon FC, da Coréia do Sul, enquanto o volante irá para o futebol árabe.

LISTA DOS JOGADORES:

- Aguilar (Sportivo Luqueño-PAR)

- Igor Inocêncio (Avaí)

- Marcos Ytalo (Sampaio Corrêa)

- Geovane (Paysandu)

- Kelvyn (Juventude)

- Léo Rafael (América-RN)

- Arthur Rezende (futebol árabe)

- Álvaro (América-RN)

- Luvannor (Sheriff-MOL)

- Vitor Gabriel (Gangwon FC)