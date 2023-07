Suspeita de extorquir goleiro Éverson, ex-Ceará, diz que ele prometia se casar com ela e nega crimes

A mulher suspeita de extorquir goleiro Éverson, ex-Ceará, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (5). A fotógrafa Fabiana Coelho de Sousa, 40, negou ter cometido crimes de extorsão e alegou que o goleiro prometia se separar para ficar com ela. Caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

As informações são do g1. Fabiana alega que nunca pediu dinheiro ou ameaçou contar sobre o relacionamento dos dois. Segundo ela, eles estavam juntos desde junho de 2021. A fotógrafa assegurou possuir provas "que comprovam tudo que ela está falando".

"Estava com o Éverson, amor. O goleiro, pra mim, não existia. [...] Eu não quero estar com o goleiro, quero estar com a pessoa, o ser humano", contou.

Conforme a Polícia Civil, o inquérito segue sob sigilo de justiça. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de Fabiana, no último dia 30. Celulares, computador e camisas autografadas pelo atleta foram apreendidas. Fabiana contou ainda que o computador é utilizado por ela e pelo filho para estudar e trabalhar.

A assessoria do goleiro informou que não irá se manifestar sobre o assunto. A defesa da fotógrafa mostrou ingressos de partidas do Atlético-MG, atual time do goleiro, que teriam sido dados por Éverson. Foi informado ainda que Fabiana frequentava o camarote dos atletas.

Início do relacionamento

Fabiana revelou que conheceu mais sobre a carreira do jogador em 2021, pelo filho dela, de 17 anos. O relacionamento dos dois, ainda conforme a fotógrafa, começou via um perfil extraoficial de Éverson. A data do primeiro encontro dos dois, em 22 de junho de 2021, foi tatuada no braço da suspeita.

Legenda: Fabiana tatuou data do primeiro encontro com Éverson Foto: Reprodução/TV Globo

Na época Éverson era casado com outra mulher. De acordo com Fabiana, o relacionamento ocorria bem até o último junho. Ela contou que o goleiro prometia se separar da esposa. Contudo, quando ela pediu atitudes, "tudo mudou".

A fotografa explicou que apenas deseja uma relação pública com o jogador e não esperava esse impacto na vida. "Ele dizia que sentia o amor puro e verdadeiro, porque eu não pedia nada pro Éverson. Vê o tamanho da minha casa e diz se condiz com a vida de uma mulher que está com um jogador de futebol há dois anos", contou.

Entenda polêmica

De acordo com o jornalista Leo Dias, o goleiro Éverson traiu a esposa e o caso extraconjugal precisou de intervenção da polícia.

Supostamente, a amante teria gravado todos os atos e passou a chantagear o jogador após o ocorrido. Inclusive, todos os conteúdos foram enviados para sua esposa, Rafaela Vieira.