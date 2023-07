Ex-Ceará, Éverson, goleiro do Atlético-MG trai esposa e é chantageado pela amante

Éverson, goleiro do Atlético-MG e ex-Ceará, traiu a esposa e o caso extraconjugal precisou de intervenção da polícia. Isso porque a amante gravou todos os atos e passou a chantagear o jogador após o ocorrido. Inclusive, todos os conteúdos foram enviados para sua esposa, Rafaela Vieira. As informações são do jornalista Leo Dias.

A Polícia Civil cumpriu mandato de busca e apreensão na casa da amante que o chantageou e o caso ainda segue em investigação.

Apesar de todos os acontecimentos, Éverson e Rafaela seguem juntos e na noite da última segunda-feira, (3), os dois publicaram uma foto em um jantar. A assessoria do jogador preferiu não se pronunciar sobre o ocorrido.

A Polícia Civil de Minas Gerais publicou uma declaração em nota.

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações.", informou a polícia.

CARREIRA

Pelo Ceará, o goleiro Éverson atuou de 2015 até 2018, estando presente em 194 jogos e marcando um gol com a camisa alvinegra. O goleiro ainda teve uma passagem tímida pelo Santos antes de ir para o Atlético-MG. No Galo, o goleiro foi campeão do Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. Além disso, Éverson ainda chegou a defender a seleção brasileira em duas oportunidades.