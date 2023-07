Floresta acerta contratação do atacante Kieza; veja detalhes

O Floresta acertou a contratação do experiente centroavante Kieza. O jogador de 36 anos estava no Brasiliense-DF e chega ao Verdão da Vila Manoel Sátiro com contrato até o final da Série C do Brasileirão. O jogador desembarca em Fortaleza nesta terça-feira (4).

Welker Marçal Almeida, popularmente conhecido como Kieza, acumula passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Náutico, Bahia, Vitória, Botafogo, Fortaleza e mais recentemente Brasiliense.

Com a camisa do Brasiliense, Kieza somou 11 jogos disputados e nenhum gol marcado. Antes de defender a equipe do Distrito Federal, o centroavante atuou por três temporadas consecutivas no Náutico, somando 81 jogos e 24 gols entre 2020 e 2022.

Kieza acumula títulos relevantes ao longo de sua carreira, como três edições do Campeonato Baiano (2015, 2016 e 2017), duas edições do Campeonato Pernambucano (2021 e 2022) e uma edição do Campeonato Carioca (2018).

FICHA TÉCNICA | KIEZA

Nome: Welker Marçal Almeida

Posição: centroavante

Nascimento: 24/09/1986 (36 anos)

Naturalidade: Vitória-ES

Altura: 1,78 m

Clubes: Rio Bananal, Americano, Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico, Shabab Dubai, Shanghai Shenxin, Bahia, São Paulo, Vitória, Botafogo, Fortaleza e Brasiliense.