Fora dos planos do Fortaleza, Matheus Vargas pode ser emprestado ao Juventude; veja detalhes

O meio-campista Matheus Vargas pode ser novamente emprestado pelo Fortaleza. O jogador, que atualmente está emprestado pelo Leão ao Sport, despertou interesse do Juventude para o restante da disputa da Série B do Brasileirão.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Juventude já chegou a procurar o Fortaleza para tratar sobre o empréstimo de Vargas e o negócio pode caminhar nos próximos dias. A decisão sobre o negócio está nas mãos do Sport.

Matheus Vargas, de 27 anos, chegou ao Fortaleza em 2019. Após poucas partidas pelo Tricolor, foi emprestado ao Atlético-GO em 2020. Em 2021, o meio-campista retornou ao Pici e foi aproveitado nas temporadas 2021 e 2022, com 84 jogos nas duas temporadas.

Na temporada 2023, o Fortaleza acertou o empréstimo do jogador ao Sport até o final de dezembro de 2023. Com a camisa da equipe pernambucana, Vargas soma 21 jogos disputados e uma assistência.

Matheus Vargas possui contrato com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2023. Com a camisa do Tricolor do Pici, o jogador conquistou dois títulos do Campeonato Cearense (2021 e 2022) e um título da Copa do Nordeste (2022).