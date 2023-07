Luan, jogador do Corinthians, é agredido por grupo de torcedores em motel de São Paulo

Jogador do Corinthians, Luan foi agredido por um grupo de torcedores na madrugada desta terça-feira (4), em um motel de São Paulo. As informações são do ge.

O grupo de torcedores foi ao local, na zona oeste da capital paulista, e encontraram o meia do Timão. O jogador foi agredido na região das costelas, mas está bem. Luan estava com alguns amigos e mulheres.

O atleta, que não atua desde fevereiro de 2022, chegou a pedir chances para jogar na equipe agora comandada por Vanderlei Luxemburgo. No entanto, o técnico disse não utializar o jogar porque a torcida não quer.

Legenda: Luan, jogador do Corinthians, foi agredido por torcedores em motel. Foto: Reprodução/Twitter Central do Timão

Responsável pela Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte, o delegado Cesar Saad foi procurado por Duilio Monteiro, presidente do Corinthians.

"Fui procurado pelo presidente Duilio e estou averiguando o caso. O Corinthians não conseguiu falar com o jogador nem o representante dele, mas já colocou o departamento jurídico em alerta para tratar desse tema", disse o delegado ao ge.

Luan tem contrato com o clube paulista até o fim desta temporada. Ao todo, ele tem 80 jogos, 11 gols e cinco assistências pela equipe.

