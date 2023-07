Ceará tem negociação avançada com zagueiro Sidnei; veja detalhes

O Ceará tem negociação avançada com o zagueiro Sidnei para a sequência da Série B de 2023. Aos 33 anos, o defensor está livre no mercado da bola após encerrar contrato com o Las Palmas, da 2ª divisão da Espanha. O Diário do Nordeste apurou que restam apenas detalhes para o desfecho positivo em definitivo.

Na temporada 2022/2023, o jogador disputou 21 partidas, com um gol, incluindo também participação na Copa do Rei. Revelado pelo Internacional, acumula passagem por equipes como Benfica-POR, Besiktas-TUR, Deportivo La Coruña-ESP, Cruzeiro e Goiás.

A chegada de um zagueiro é uma das prioridades do departamento de futebol na janela de transferência. No momento, o técnico Guto Ferreira conta com cinco jogadores: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Léo Santos, David Ricardo e Gabriel Lacerda.

Em fase final de recuperação de uma cirurgia, Lucas Ribeiro também pertence ao elenco e tem uma renovação avaliada pela gestão. Ativo no mercado, o Ceará já anunciou o lateral-direito Orejuela e o atacante Guilherme Bissoli.