Chamusca promete Botafogo-SP com força máxima contra Ceará: ‘conheço bem o adversário’

O Botafogo-SP será o próximo adversário do Ceará na Série B. A equipe tem no comando Marcelo Chamusca, um velho conhecido do futebol cearense. O treinador foi responsável pelo acesso do Alvinegro para a Série A de 2018. O técnico vai em busca da terceira vitória seguida no comando do time e avisa que vai com força máxima diante do Alvinegro.

Com Chamusca, recém-contratado pelo time paulista, o Pantera venceu o Novorizontino e o Guarani. A equipe subiu para o 8º lugar da tabela. Para o duelo contra o Vovô, a base será mantida.

“Se não tiver nenhum problema no aspecto físico, não pretendo fazer grandes alterações. Só quando é extremamente necessário. Posso mexer, numa peça ou outra, se a gente fizer uma análise tática e entender que essa mexida vai nos proporcionar um ganho em alguma fase do jogo. Ou nas transições, ou na hora de atacar ou de defender. Se o jogador se recuperar bem, a fisiologia sinaliza que o jogador está bem, eu vou manter praticamente a base que nós utilizamos. (...) A minha ideia é tentar manter praticamente a base que iniciou o jogo de hoje, se todos os jogadores tiverem condição”, ressaltou o técnico.

O Ceará vem de derrota para o Sport, que teve a estreia do técnico Guto Ferreira no comando do time. Chamusca, que já comandou o Alvinegro e o Fortaleza, ressalta conhecer bem o adversário. O grupo paulista viaja para a capital cearense nesta quarta-feira.

“Eu assisti ontem ao jogo do Ceará. Já joguei contra o Ceará lá em Fortaleza, conheço bem o adversário. Um adversário forte por dentro ali. E a gente vai analisar direitinho, mas ter os jogadores disponíveis me dá tranquilidade que aí a gente vai ter jogadores de excelência”, finalizou.

Ceará e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (7), em jogo da 16ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham a partida ao vivo e em tempo real.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: