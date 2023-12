Médicos tratam Michael Schumacher a bordo de Mercedes com estímulos sonoros, diz jornal

Perto de completar 10 anos do gravíssimo acidente de esqui do alemão Michael Schumacher em uma estação de Méribel, na França, o tablóide alemão "Bild" revelou que o ex-piloto da F1 foi submetido a tratamentos com estímulos sonoros que incluíram voltas em um carro de rua da Mercedes, última equipe do hepta-campeão na Fórmula 1.

Segundo a publicação alemã, o campeão não apenas ouviu o tráfego original do rádio dos boxes, mas também foi levado para passear em um supercarro, uma Mercedes-AMG, para estimular o cérebro com sons familiares.

Ainda de acordo com o "Bild", uma equipe multidisciplinar formada por 15 pessoas dá assistência a Schumacher, que se recupera em sua casa, na Suíça, desde o acidente.

Sigilo

Após o acidente, Schumacher foi hospitalizado em Grenoble e recebeu alta em junho de 2014 para iniciar uma fase de reabilitação. Desde então, nenhuma informação oficial sobre seu estado de saúde foi divulgado pela família. A esposa Corinna decidiu não fornecer informações sobre o estado de saúde do campeão.