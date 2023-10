Michael Schumacher: advogado fala o motivo do estado de saúde do piloto nunca ter sido divulgado

Advogado da família de Michael Schumacher, Felix Damm explicou o motivo de todo o segredo que cerca o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1. Para ele, a decisão da família em manter sigilo sobre o tema foi motivado pelo comportamento da imprensa.

"Ainda tenho na minha cabeça a imagem de numerosos jornalistas e fotógrafos que durante dias depois do acidente esperaram por informações à porta do hospital de Grenoble", revelou em entrevista ao portal LTO.

"Para aliviar a pressão, as primeiras informações gerais sobre as lesões aconteceram em conferências de imprensa, com os médicos presentes. Na realidade, tratava-se de um conteúdo classificado como privado e aquilo era novo. Até então, a informação sobre assuntos privados era um absoluto tabu", completou.

O ex-piloto de Fórmula 1 sofreu um trágico acidente enquanto esquiava com o filho, em 2013. O alemão bateu a cabeça. Na queda, na estação de Meribel nos Alpes Franceses, Schumacher ficou tetraplégico. Depois disso, a família decidiu manter o estado de saúde dele em sigilo.

"Tentamos sempre proteger os assuntos privados. Claro que discutimos como o fazer, se um relatório final sobre o estado de saúde do Michael seria o mais correto. Mas a verdade é que nunca teria sido o relatório final, teria de haver sempre mais, constantemente atualizados", reclamou o advogado.

SAÚDE DE SCHUMACHER

O ex-piloto de Fórmula 1 está na mansão da família, em Lake Geneva, na Suíça. Os amigos que o visitam são proibidos pela família de se manifestar sobre a condição de saúde dele.

Após o acidente, Schumacher ficou quase seis meses em coma, com traumatismo craniano e edema cerebral. Através de relatórios, a família divulgou que o ex-piloto se recupera lentamente está consciente. No entanto, não consegue se comunicar bem.