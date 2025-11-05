Diário do Nordeste
Matheus Pereira treina normalmente e pode reforçar o Fortaleza no Clássico-Rei

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, pelo Brasileiro

Escrito por
Crisneive Silveira, Fernanda Alves e Ian Laurindo producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:53)
Jogada
Legenda: Matheus Pereira, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Matheus Pereira voltou a treinar normalmente no Fortaleza. O jogador participou do treino aberto realizado nesta quarta-feira (5), no Alcides Santos. O meia tratou um edema no músculo posterior da coxa direita e poderá ser uma das opções de Martín Palermo para o Clássico-Rei. 

O jogador entrou entrou em campo pela último vez há um mês, no dia 5 de outubro, na vitória do Tricolor por 2 a 1 diante do Juventude. O atleta desfalcou a equipe durante quatro partidas (Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos). 

O Fortaleza segue na luta para escapar da zona de rebaixamento. A equipe encara o Ceará nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA IMAGENS:

