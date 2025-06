Matheus Bahia e Aylon deixam departamento médico antes das férias do elenco do Ceará

Antes do início do período de férias do elenco do Ceará, dois jogadores que estavam em recuperação de lesão deixaram o departamento médico. O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Aylon já não estão sob cuidados dos médicos do clube.

Bahia se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e Aylon de um edema anterior na coxa direita. O camisa 11, no entanto, ainda tem ido ao clube para concluir a transição com trabalhos físicos. Os dois foram reavaliados na reapresentação do clube na segunda-feira (9).

Os dois jogadores que seguem no departamento médico são os que passaram por processo cirúrgico. O volante Richardson fez uma cirurgia no pé no final de março, enquanto o zagueiro Luiz Otávio teve lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro do ano passado. Os dois cumprem protocolo de recuperação.

As principais lesões em jogadores do Vovô em 2025 foram particulares, mas o clube teve poucos problemas musculares. Algumas recuperações foram mais rápidas que o previsto, como foi o caso de Fernandinho, que passou por cirurgia no ombro direito.

O elenco do Ceará vai se reapresentar no dia 23 de junho e iniciar os preparativos para o restante da temporada. O primeiro jogo do calendário é o Clássico-Rei pela Série A do Brasileiro, previsto para 13 de julho (data base), mas o Vovô pode jogar antes pelas quartas de final da Copa do Nordeste contra o Sport. Os clubes aguardam definição da CBF sobre a tabela do Nordestão.