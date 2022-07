Marquinhos Santos projeta duelo com Palmeiras e revela busca do Ceará por mais um ou dois reforços

O Ceará foi derrotado pelo Juventude neste domingo (25), no último duelo do alvinegro no primeiro turno do Brasileirão. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o então lanterna fez 1 a 0 em cima do Vovô. O técnico Marquinhos Santos lamentou o resultado, projetou o jogo contra o Palmeiras e falou de reforços.

“É uma derrota sentida. Quando você joga contra o lanterna da competição, você aspira os 3 pontos. De certa forma, entramos morosos e achando que fôssemos vencer a qualquer hora. Futebol tem que mostrar que quer vencer o jogo desde a primeira bola. E hoje nosso time não mostrou isso. A repetição de escalação é importante, para poder dar uma sequência dentro de um modelo de jogo, de entrosamento. Mas hoje as coisas não aconteceram. Não fizemos uma boa partida. Os atletas estão conscientes disso”, disse o treinador.

Marquinhos Santos ainda revela que o clube pretende contratar mais um ou dois atletas para reforçar a equipe nesta temporada.

“A gente tem discutido. Internamente, a gente sabe onde devemos ir buscar, o que precisamos. A diretoria não mede esforços, está procurando oportunidades de mercado. Mas é uma janela complicada de contratações, as opções já não são tantas. Quem sabe possa vir mais um ou dois jogadores para que possa fortalecer a equipe no restante da temporada”, explicou.

O Ceará vai enfrentar o Palmeiras no próximo sábado (30), na estreia do returno. O Verdão tem 39 pontos e é líder do torneio. No primeiro turno, o time comandado por Abel Ferreira somou 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas.

O Alvinegro cearense foi um dos que venceu o clube paulista no Brasileiro. Marquinhos Santos projeta o confronto e a importância de tempo para treinamento.

“O melhor elenco, talvez, do futebol brasileiro. E ter essas sessões de treinamento é importante para ajustar aquilo que a gente já detectou que precisa ser trabalhado. Agora, nessa semana aberta de treinamento, é trabalhar bem a equipe para continuar essa evolução e buscar os três pontos junto ao nosso torcedor, frente ao Palmeiras, sabendo a dificuldade que vai ser”, concluiu.

