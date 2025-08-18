Marinho treina normalmente e deve reforçar o Fortaleza contra o Vélez

Diário do Nordeste
O Fortaleza realizou, na tarde desta segunda-feira (18), seu último treino antes do confronto decisivo contra o Vélez Sarsfield, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A atividade ocorreu no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires, e contou com a presença do atacante Marinho, que treinou normalmente após se recuperar de um desconforto muscular. O jogador havia desfalcado o Leão na derrota para o Fluminense por 2 a 1, no último sábado (16), pelo Brasileirão, no Maracanã, e deve estar entre os titulares de Renato Paiva.

Outra expectativa é pelo retorno do goleiro João Ricardo, que também participou das atividades e pode reassumir a meta tricolor. Já o volante Rossetto, expulso no jogo de ida na Arena Castelão, retornou a Fortaleza e será desfalque certo.

No departamento médico, permanecem: Moisés, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda; Brenno Fraga, com fratura na mão direita; Pochettino, em recuperação de estiramento ligamentar no joelho direito; Matheus Pereira, com edema muscular na posterior da coxa esquerda; e Kuscevic, com edema muscular no adutor da coxa direita.

Após a movimentação no CT, o elenco tricolor seguiu para o hotel, onde entrou em regime de concentração total.

O duelo da volta acontece nesta terça-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O Fortaleza precisa vencer para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores da América.

