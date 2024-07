Marinho deve voltar a atuar pelo Fortaleza após mais de um mês; relembre números

Marinho, atacante do Fortaleza, voltou a ser relacionado para um jogo do Leão após mais de um mês afastado dos gramados por conta de um estiramento muscular na coxa direita. O atacante deve iniciar no banco de reservas contra o Vasco, nesta quarta-feira (3).

Curiosamente, o último jogo de Marinho foi justamente contra o Vasco, também em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 21 de maio, pela Copa do Brasil. Ele marcou um gol naquela partida, mas deixou o campo machucado aos sete minutos do segundo tempo.

Legenda: Marinho durante jogo do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Na temporada 2024, Marinho soma 26 jogos disputados, sendo 13 como titular. O atacante marcou três gols e deu duas assistências, participando diretamente de cinco gols do Fortaleza na atual temporada.

Vasco e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (3), às 20h de Brasília, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.