Mariano Vázquez deve deixar Fortaleza no fim do contrato; meia não atuou na temporada 2021

O meia argentino Mariano Vázquez deve deixar o Fortaleza em junho. Com contrato encerrado em dois meses, o atleta não faz parte dos planos do clube e irá se despedir ao fim do vínculo.

O Diário do Nordeste apurou que a escolha do novo treinador não deve interferir na decisão. Na atual temporada, por exemplo, Vázquez ainda não atuou e ficou fora dos relacionados nos últimos jogos.

Com aval do então técnico Enderson Moreira, a cúpula tricolor buscou mais atletas para a posição e ampliou a concorrência. No momento, o elenco registra: Luiz Henrique, Lucas Crispim, Matheus Vargas e Isaque. O volante Gustavo Blanco também atua no setor.

Legenda: Mariano Vázquez oscilou em campo com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

A chegada de Vázquez foi repleta de expectativa em 2019. Contratado junto ao Deportivo Pasto-COL, chegou como um dos líderes de assistência do Campeonato Colombiano, mas não assumiu o protagonismo no Leão.

Até o momento, soma 40 partidas pelo Fortaleza. A reportagem apurou também que o meia segue realizando a rotina de treinos do clube.